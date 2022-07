La Sampdoria non smette di segnare: l’amichevole col Bienno finisce 7-0 (Di domenica 17 luglio 2022) Buona prestazione per la Sampdoria, che nell’amichevole estiva del precampionato 2022 passeggia col risultato di 7-0 contro il Bienno. Subito protagonista De Luca, autore di una tripletta. Segnali molto positivi anche da La Gumina, 2 gol per l’ex Palermo. LA PARTITA – La squadra di Giampaolo parte subito forte, trovando la prima rete dopo appena 5 minuti. A segno La Gumina, attaccante, che porta in avanti i blucerchiati. Sul finire di frazione, arriva anche il gol di De Luca, che chiude il primo tempo sul 2-0. Tempi, ricordiamo, da 30 minuti ciascuno. Il secondo tempo inizia esattamente come era finito il precedente, ovvero con la Sampdoria in gol. Subito Bonazzoli mette infatti dentro il 3-0, su calcio di rigore. Sale poi in cattedra il migliore del match: Manuel De Luca. A rete al minuto 43? e 54?, completando ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Buona prestazione per la, che nelestiva del precampionato 2022 passeggia col risultato di 7-0 contro il. Subito protagonista De Luca, autore di una tripletta. Segnali molto positivi anche da La Gumina, 2 gol per l’ex Palermo. LA PARTITA – La squadra di Giampaolo parte subito forte, trovando la prima rete dopo appena 5 minuti. A segno La Gumina, attaccante, che porta in avanti i blucerchiati. Sul finire di frazione, arriva anche il gol di De Luca, che chiude il primo tempo sul 2-0. Tempi, ricordiamo, da 30 minuti ciascuno. Il secondo tempo inizia esattamente come era finito il precedente, ovvero con lain gol. Subito Bonazzoli mette infatti dentro il 3-0, su calcio di rigore. Sale poi in cattedra il migliore del match: Manuel De Luca. A rete al minuto 43? e 54?, completando ...

