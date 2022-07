Julia Roberts “icona di Hollywood”: in arrivo un premio dal Museo dell’Academy (Di domenica 17 luglio 2022) icona del cinema, Julia Roberts è tra i volti più riconoscibili del grande schermo, grazie alle sue celebri interpretazioni. La star 54enne riceverà, a breve, un premio direttamente dal Museo dell’Academy of Motion: ecco di cosa si tratta. Salita alla ribalta nel 1990, Julia Roberts è ancora oggi una delle interpreti Hollywoodiane più gettonate in assoluto. Divenuta nota grazie alla sua Vivian Ward in Pretty Woman, che gli è valsa la nomination al premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista, si è presto fatta conoscere al grande pubblico. Grazie a pellicole del calibro Notting Hill, accanto a Hugh Grant, e Nemiche amiche, è stata riconosciuta come una delle interpreti più pagate ad Hollywood. Di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 luglio 2022)del cinema,è tra i volti più riconoscibili del grande schermo, grazie alle sue celebri interpretazioni. La star 54enne riceverà, a breve, undirettamente dalof Motion: ecco di cosa si tratta. Salita alla ribalta nel 1990,è ancora oggi una delle interpretiiane più gettonate in assoluto. Divenuta nota grazie alla sua Vivian Ward in Pretty Woman, che gli è valsa la nomination alOscar come Miglior Attrice Protagonista, si è presto fatta conoscere al grande pubblico. Grazie a pellicole del calibro Notting Hill, accanto a Hugh Grant, e Nemiche amiche, è stata riconosciuta come una delle interpreti più pagate ad. Di ...

