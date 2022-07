Incendio nel Casertano | pompieri salvano cane intrappolato

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento provvidenziale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per undivampato in una mansarda di via Mascagni 15 nel comune di Casapulla (Caserta). Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento posto all’ ultimo piano del palazzo spegnendo le fiamme che si erano sviluppate al suo interno e salvando un cagnolino di razza” bulldog francese”nell’e che risultava privo di sensi. A questo punto, i vigili del fuoco hanno iniziato una manovra di rianimazione del cagnolino utilizzando anche una bombola di aria loro in dotazione riuscendo a rianimare l’animale e a consegnarlo alle cure di un veterinario intervenuto su segnalazione della sala operativa del Comando provinciale. Sul posto è intervenuta anche un’ autobotte dalla sede centrale ...

