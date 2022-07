Il Pd fa partire la macchina del voto. Renzi ai suoi: "Campagna elettorale" (Di domenica 17 luglio 2022) Il ministro Dem Andrea Orlando è stato chiarissimo: non ci sono ipotesi di governo senza grillini. Esattamente la condizione posta da Lega e Forza Italia per andare avanti con Mario Draghi premier, sempre che l'ex presidente della Bce voglia tornare sui suoi passi. Probabilmente Matteo Salvini ha convinto Silvio Berlusconi a porre il veto sulla permanenza del M5S in maggioranza... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 luglio 2022) Il ministro Dem Andrea Orlando è stato chiarissimo: non ci sono ipotesi di governo senza grillini. Esattamente la condizione posta da Lega e Forza Italia per andare avanti con Mario Draghi premier, sempre che l'ex presidente della Bce voglia tornare suipassi. Probabilmente Matteo Salvini ha convinto Silvio Berlusconi a porre il veto sulla permanenza del M5S in maggioranza... Segui su affaritaliani.it

