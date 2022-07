Guardia Sanframondi | a Jacopo Volpi il ‘Premio Alfredo Pigna – Terra di Falanghina’

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Serata magica fra tradizione e sport nel castello di(Bn), per il Premio “di Falanghina“. Il riconoscimento è stato assegnato a, storico volto di Rai Sport. Carriere, dunque, che si incrociano nella magia delle parole per la singolare narrazione dello sport. Il popolare giornalista ha ricevuto il premio, patrocinato dall’USSI, nel corso di una serata speciale con presenze di rilievo e caratterizzata da racconti di sport, di territorio e di enogastronomia. Aè stata consegnata un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, ideata pensando a Olimpia e realizzata con una S in doppia ...

