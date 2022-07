GdS – De Ligt-Bayern, Kahn conferma: “Il giocatore vuole venire da noi” (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 17:24:25 L’autorevole GdS: Il CEO del club tedesco ha confermato l’intenzione dei bavaresi di ritoccare l’offerta presentata alla Juventus già nei prossimi giorni Continua la trattativa tra Bayern Monaco e Juventus per Mathijs de Ligt. In attesa che diventi ufficiale la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, i bavaresi hanno individuato nel difensore bianconero il profilo perfetto per rinforzare la propria difesa. Rimane ancora distanza però tra i due club, una forbice tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro che ha fatto arenare per il momento la trattativa. Ma che potrebbe sbloccarsi molto presto. A confermarlo, ai microfoni di BR24, è stato Oliver Kahn, ex portiere e oggi CEO del club tedesco: “Abbiamo avuto dei colloqui. De Ligt ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 17:24:25 L’autorevole GdS: Il CEO del club tedesco hato l’intenzione dei bavaresi di ritoccare l’offerta presentata alla Juventus già nei prossimi giorni Continua la trattativa traMonaco e Juventus per Mathijs de. In attesa che diventi ufficiale la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, i bavaresi hanno individuato nel difensore bianconero il profilo perfetto per rinforzare la propria difesa. Rimane ancora distanza però tra i due club, una forbice tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro che ha fatto arenare per il momento la trattativa. Ma che potrebbe sbloccarsi molto presto. Arlo, ai microfoni di BR24, è stato Oliver, ex portiere e oggi CEO del club tedesco: “Abbiamo avuto dei colloqui. De...

