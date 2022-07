Fenascop Lazio: dimissioni Consulta, fallimento Zingaretti (Di domenica 17 luglio 2022) Salute Mentale: Fenascop Lazio, dimissioni Consulta segnano fallimento giunta Zingaretti – “La Fenascop Lazio esprime piena solidarietà a Daniela Pezzi, presidente della Consulta regionale per la Salute Mentale, e insieme rabbia di fronte alla sacrosanta protesta che ha portato alla clamorosa dimissione in massa di tutti i componenti della Consulta, in segno di protesta contro una legge della Regione Lazio, che impone la “nomina dall’alto” dei rappresentanti di utenti e di familiari, arrivando a prevedere che il Presidente della Consulta sia nominato dal Consiglio regionale del Lazio”. Ad affermarlo in una nota è Paola Marchetti (nella foto), presidente di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Salute Mentale:segnanogiunta– “Laesprime piena solidarietà a Daniela Pezzi, presidente dellaregionale per la Salute Mentale, e insieme rabbia di fronte alla sacrosanta protesta che ha portato alla clamorosa dimissione in massa di tutti i componenti della, in segno di protesta contro una legge della Regione, che impone la “nomina dall’alto” dei rappresentanti di utenti e di familiari, arrivando a prevedere che il Presidente dellasia nominato dal Consiglio regionale del”. Ad affermarlo in una nota è Paola Marchetti (nella foto), presidente di ...

