Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio (Di domenica 17 luglio 2022) Amava il pugilato e indossava i guantoni per passione da quando aveva 14 anni Leonardo Muratovic, il 26enne ucciso intorno alle due nella notte tra sabato e domenica ad Anzio, località di mare a sud ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022) Amava il pugilato e indossava i guantoni per passione da quando aveva 14Leonardo Muratovic, il 26enneintorno alle due nella notte tra sabato e domenica ad, località di mare a sud ...

Pubblicità

infoitinterno : Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio - MircoScatizzi : RT @Gazzetta_it: Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio - Gazzetta_it : Coltellata al petto: pugile di 26 anni ucciso in un locale di Anzio -