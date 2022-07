CdS – Inter, Inzaghi aspetta Bremer: “C’è una trattativa importante” (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 00:39:16 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo il pareggio dell’Inter per 2-2 nel test amichevole contro il Monaco: “Sono molto soddisfatto, loro sono più avanti nella preparazione“. Inter, Inzaghi: “I ragazzi si sono sacrificati, sono soddisfatto” “Sono molto contento, abbiamo incontrato una squadra che è andata in ritiro il 16 giugno. Queste partite ci fanno crescere di condizione, abbiamo subito due gol ma la squadra è rimasta unita e ha rimontato. I ragazzi si sono sacrificati, ce la siamo giocata e avremmo potuto anche vincere”, ha spiegato il mister piacentino. Inter, Inzaghi chiama Bremer: “C’è una trattativa importante” “In questo momento siamo in ... Leggi su justcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 00:39:16 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Simoneha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo il pareggio dell’per 2-2 nel test amichevole contro il Monaco: “Sono molto soddisfatto, loro sono più avanti nella preparazione“.: “I ragazzi si sono sacrificati, sono soddisfatto” “Sono molto contento, abbiamo incontrato una squadra che è andata in ritiro il 16 giugno. Queste partite ci fanno crescere di condizione, abbiamo subito due gol ma la squadra è rimasta unita e ha rimontato. I ragazzi si sono sacrificati, ce la siamo giocata e avremmo potuto anche vincere”, ha spiegato il mister piacentino.chiama: “C’è una” “In questo momento siamo in ...

