WWE: Sarà Jeff Jarrett l’arbitro speciale del match tra Usos e Street Profits a SummerSlam (Di sabato 16 luglio 2022) Uno dei match più attesi di SummerSlam Sarà quello valido per gli Undisputed Tag Team Championships, tra gli Usos e gli Street Profits. La rivalità tra questi due tag team si sta intensificando di settimana in settimana e la WWE ricorrerà all’utilizzo di un arbitro speciale dopo che a Money In The Bank gli Usos hanno vinto in maniera discutibile, con la spalla di Montez Ford che al momento dello schienamento era rialzata rispetto al tappeto. Double J Questa notte a SmackDown nel main event si sono affrontati Angelo Dawkins e Jimmy Uso, con i rispettivi compagni presenti a bordo ring. Anche questa volta l’arbitro è stato determinante in negativo per l’esito del match, prima è stato colpito inavvertitamente ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) Uno deipiù attesi diquello valido per gli Undisputed Tag Team Championships, tra glie gli. La rivalità tra questi due tag team si sta intensificando di settimana in settimana e la WWE ricorrerà all’utilizzo di un arbitrodopo che a Money In The Bank glihanno vinto in maniera discutibile, con la spalla di Montez Ford che al momento dello schienamento era rialzata rispetto al tappeto. Double J Questa notte a SmackDown nel main event si sono affrontati Angelo Dawkins e Jimmy Uso, con i rispettivi compagni presenti a bordo ring. Anche questa voltaè stato determinante in negativo per l’esito del, prima è stato colpito inavvertitamente ...

Pubblicità

infoitcultura : WWE: Dietrofront, questo lunedì Raw sarà ancora TV-PG, in seguito cambiamenti lievi anche col TV-14 - IsolaWrestling : WWE: DIETROFRONT, QUESTO LUNEDÌ RAW SARÀ ANCORA TV-PG, IN SEGUITO CAMBIAMENTI LIEVI ANCHE COL TV-14 - SpazioWrestling : BISOGNA ANCORA ATTENDERE!!! #WWE #RAW - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Dietrofront, questo lunedì Raw sarà ancora TV-PG, in seguito cambiamenti lievi anche col TV-14 -… - TSOWrestling : Sarà Attitude Era 2.0? Vedremo cosa cambierà in #WWE dopo la fine della PG Era #TSOS // #TSOW -