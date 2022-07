WTA Budapest 2022 | Bernarda Pera e Aleksandra Krunic entrano in finale

(Di sabato 16 luglio 2022) Saranno l’americanae la serbaa sfidarsi nelladel torneo WTA 250 di. Una sfida, questa, per certi versi particolare: l’una è nata in Croazia, ma si è trasferita definitivamente negli USA a 16 anni e dal 2013 gioca per il Paese a stelle e strisce. L’altra, invece, è nata a Mosca e ha la residenza nella capitale russa, a Bratislava e a Belgrado, ma ha sempre giocato per la Serbia. Nella prima semisconfigge senza tanti problemi la kazaka Yulia Putintseva: un netto 6-2 6-2 con i due set che procedono sostanzialmente all’inverso. Nel primo, infatti, la serba vola subito sul 4-0, nel secondo Putintseva perde la battuta sul 2-2, sul 3-2 ha cinque possibilità di rientrare, fallendole, e poi perde ...

