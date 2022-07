Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 16 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE ACHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, PRIMA LIMITAZIONE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO, IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ DOMANI ALLE 21. DALLE 20 DI OGGI CHIUSE ANCHE VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIA DELLA GRECA. SEMPRE PER GLI EVENTI TORNA QUESTO WEEK END LA 57° EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE AUTOMOBILISTICA RIETI TERMINILLO, 55° COPPA BRUNO CAROTTI FINO A DOMENICA 17 LUGLIO SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO, IN VIA LISCIANO E IN PIAZZALE PIAN DE VALLI PASSIAMO ...