Tour de France 2022 in tv oggi | orari sabato 16 luglio | programma | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di sabato 16 luglio 2022) Si torna a vivere giornate ‘fastidiose’ alde. Dopo il successo di ieri di Mads Pedersen (Trek-Segafredo) che ha visto il gruppo tirare un po’ il fiato,è il momento della Saint-Etienne-Mende, altra tappa parecchio vallonata che potrebbe però essere l’occasione per qualche imboscata alla maglia gialla di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Sono cinque i GPM da affrontare nei 192,5 km di quest’. Nei primi 40 chilometri sono presenti la Cote de Saint-Just-Malmont (7,7 km al 3,9%) e la Cote de Chataignier (2,6 km al 7,3%). Tanti saliscendi e poi Cote de Grandieu al km 135 (6300 metri al 4,1%), Cote de la Fage (4,2 km al 6%) e soprattutto la Cote de la Croix Neuve-Montee Jalabert, tre chilometri al 10,2% che scollina a 1500 metri dal traguardo. Potrebbe essere una rampa molto ...

