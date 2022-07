Timmermans | contributo Draghi è importante per l’Italia e l’Ue

Pubblicità

AGI - Agenzia Italia

... poco fa su Twitter il Vice presidente della Commissione Europea, Frans, ha scritto: 'Mario Draghi è un partner autorevole nel contesto europeo e internazionale. Il suoin ...Il suoin questo difficile momento storico è importante per l'Italia e la Ue', ha scritto su Twitter il vice presidente della commissione Ue, Frans. Importanti anche le parole ... La Casa Bianca interviene sulla crisi italiana: "Biden ha un grande rispetto per Draghi" Da Bruxelles a Washington messaggi per spingere verso una soluzione della crisi. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "Per garantire stabilità all’Europa abbiamo bisogno della sua ..."Mario Draghi è un partner autorevole nel contesto europeo e internazionale. Il suo contributo in questo difficile momento storico è importante per l'Italia e per l'Ue". Lo ha scritto sul suo account ...