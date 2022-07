The Handmaid’s Tale 5 accoglie una nuova Moglie e alleata di Serena, in arrivo da New Amsterdam (Di sabato 16 luglio 2022) The Handmaid’s Tale 5 dà il benvenuto ad un nuovo personaggio nella première di stagione: dopo l’addio a sorpresa di Alexis Bledel, arriva Genevieve Angelson, già nota al pubblico per il ruolo di Mia in New Amsterdam. A confermarlo è stata la stessa attrice, che però non specifica se questo nuovo progetto implichi l’addio al medical drama di NBC. Il suo ruolo in The Handmaid’s Tale 5 sarà quello di una Moglie, ovvero la compagna di un Comandante di Gilead. Come d’altronde rimostra anche l’annuncio stesso dell’ingresso nel cast: “Benedetta sia la rivelazione del progetto“, ha twittato Angelson facendo il verso al celebre e ormai iconico saluto delle Ancelle usato nella serie. Nel suo tweet anche una una foto che la ritrae con la veste verde che le mogli dei Comandanti indossano ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022) The5 dà il benvenuto ad un nuovo personaggio nella première di stagione: dopo l’addio a sorpresa di Alexis Bledel, arriva Genevieve Angelson, già nota al pubblico per il ruolo di Mia in New. A confermarlo è stata la stessa attrice, che però non specifica se questo nuovo progetto implichi l’addio al medical drama di NBC. Il suo ruolo in The5 sarà quello di una, ovvero la compagna di un Comandante di Gilead. Come d’altronde rimostra anche l’annuncio stesso dell’ingresso nel cast: “Benedetta sia la rivelazione del progetto“, ha twittato Angelson facendo il verso al celebre e ormai iconico saluto delle Ancelle usato nella serie. Nel suo tweet anche una una foto che la ritrae con la veste verde che le mogli dei Comandanti indossano ...

Pubblicità

Anchorhar : le frasi di the handmaid's tale sono sotto il suo occhio e sia benedetto il frutto!! #procra - finding_nebula : L'unica cosa che mi fa veramente paura di questa #crisidigoverno sono le prossime elezioni. Ma veramente la destra… - nomar88r : Belli i trailer di House of the Dragon, The Handmaid’s tale, Il Signore degli Anelli, ecc. Ma io voglio quello di T… - Patollo86 : Serie distopica o tristemente profetica? A me sembra che parte delle trasformazioni sociali raccontate in 'The Hand… - movietele : #TheHandmaidsTale, teaser trailer 5a stagione su #TIMvision da settembre -

The Handmaid's Tale 5: Genevieve Angelson nel cast dei nuovi episodi La stagione 5 di The Handmaid's Tale avrà nel proprio cast anche Genevieve Angelson , recentemente tra gli interpreti di New Amsterdam. L'attrice ha condiviso una foto che la ritrae con il costume tipico delle mogli ... Cinque giorni al Memorial: Il trailer italiano in anteprima esclusiva della miniserie in arrivo su Apple TV+ ( Scandal ) e la vincitrice di tre Emmy Cherry Jones ( 24 , The Handmaid's Tale ), oltre a Robert Pine ( CHiPs ), Julie Ann Emery ( Better Call Saul ), Adepero Oduye ( The Falcon and the Winter ... La stagione 5 diTale avrà nel proprio cast anche Genevieve Angelson , recentemente tra gli interpreti di New Amsterdam. L'attrice ha condiviso una foto che la ritrae con il costume tipico delle mogli ...( Scandal ) e la vincitrice di tre Emmy Cherry Jones ( 24 ,Tale ), oltre a Robert Pine ( CHiPs ), Julie Ann Emery ( Better Call Saul ), Adepero Oduye (Falcon andWinter ...