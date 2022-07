Scoprire il territorio e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici: torna Lazio in tour (Di sabato 16 luglio 2022) Un interrail regionale gratuito, alla scoperta di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali. E soprattutto l’occasione per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per il quinto anno consecutivo torna “Lazio in tour“, l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno del territorio regionale. Monumento naturale Bosco del Sasseto di Acquapendente in provincia di Viterbo“Lazio in tour è un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) Un interrail regionale gratuito, alla scoperta di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali. E soprattutto l’occasione perdei. Per il quinto anno consecutivoin“, l’iniziativa della Regioneche permette di viaggiare gratuitamente su tutti iCotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno delregionale. Monumento naturale Bosco del Sasseto di Acquapendente in provincia di Viterbo“inè un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato ...

