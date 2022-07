Satriano: «Ho tanta voglia di iniziare e fare bene con l’Empoli. La posizione in cui giocherò…» (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del neo attaccante dell’Empoli Martin Satriano, dopo l’esperienza in Francia, è pronto a mettersi in gioco in Serie A con la maglia dell’Empoli. Ecco le parole dell’attaccante: «Conoscevo la società, che lavora bene. Ci sono stati giocatori forti che sono partiti da qua. Penso per un giovane fa bene venire a Empoli. Sono una seconda punta che vuole far gol e aiutare la squadra. Prima di venire qua a avevo parlato con Vecino: me ne ha parlato molto bene. Sono contento di fare esperienza qui in serie A. Ho tanta voglia di iniziare e fare bene, di aiutare l’Empoli con quello che serve. Mi è piaciuto molto il campionato francese, penso che è di grande ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del neo attaccante delMartin, dopo l’esperienza in Francia, è pronto a mettersi in gioco in Serie A con la maglia del. Ecco le parole dell’attaccante: «Conoscevo la società, che lavora. Ci sono stati giocatori forti che sono partiti da qua. Penso per un giovane favenire a Empoli. Sono una seconda punta che vuole far gol e aiutare la squadra. Prima di venire qua a avevo parlato con Vecino: me ne ha parlato molto. Sono contento diesperienza qui in serie A. Hodi, di aiutarecon quello che serve. Mi è piaciuto molto il campionato francese, penso che è di grande ...

