Pubblicità

sportli26181512 : Psg, Galtier annuncia il suo capitano: A L'Equipe, Christophe Galtier ha annunciato chi sarà il prossimo capitano d… - MarkHattyla : @lucapagni Prima di arrivare a queste analisi sofisticate,nn si potrebbe dire che preferirebbe il psg perché: 1 gli… - infoitsport : PSG, Galtier conferma: “Marquinhos sarà il capitano” - CalcioPillole : #PSG, #Galtier conferma: '#Marquinhos sarà il capitano' - Luxgraph : Galtier: 'Al Psg per vincere tutto. Il capitano sarà Marquinhos' -

Gianluca Scamacca ©LaPressePressing anche per Scamacca, con ilche non molla il classe '99 nonostante l'arrivo di Ekitike alla corte di. C'è distanza sulle richieste del Sassuolo, che ...PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Christophealè iniziata solo da qualche giorno ma l'ex tecnico del Nizza sembra avere le idee piuttosto chiare. Il neo allenatore dei parigini, che ha preso il posto di Mauricio Pochettino, non si ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'attaccante ad un passo dal club azulgrana. Bernardeschi approda al Toronto. Presentato il neo tecnico dei francesi. Koulibaly: "Il Chelsea mi voleva già nel 2016, e io sognavo la Premier" ...