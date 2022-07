Provincia, approvato schema del bilancio di previsione 2022/2024 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ stato approvato ieri con deliberazione del Vice Presidente Nino Lombardi lo schema del bilancio di previsione 2022/2024. Lombardi: Abbiamo disegnato una road map per il Sannio di domani. “Si tratta di un documento strategico che disegna il biennio 2022-2024 della Provincia di Benevento – ha dichiarato il Vice Presidente Nino Lombardi -. Scuole sicure, piano straordinario per la viabilità, grande sinergia con i Comuni sanniti per azioni di valorizzazione delle aree interne, valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse enogastronomiche del Sannio, sostenibilità ambientale e transizione ecologica: in una fase storica di grandi e rapide trasformazioni, dovute alla pandemia legata alla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ statoieri con deliberazione del Vice Presidente Nino Lombardi lodeldi. Lombardi: Abbiamo disegnato una road map per il Sannio di domani. “Si tratta di un documento strategico che disegna il bienniodelladi Benevento – ha dichiarato il Vice Presidente Nino Lombardi -. Scuole sicure, piano straordinario per la viabilità, grande sinergia con i Comuni sanniti per azioni di valorizzazione delle aree interne, valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse enogastronomiche del Sannio, sostenibilità ambientale e transizione ecologica: in una fase storica di grandi e rapide trasformazioni, dovute alla pandemia legata alla ...

Pubblicità

ilvaglio1 : Provincia, approvato lo schema del bilancio di previsione 2022/2024 #bilancio #provincia #lombardi #preventivo… - NTR24 : Provincia, approvato lo schema del bilancio di previsione. Lombardi: “Road-map per il Sannio di domani”… - ivl24_it : Provincia di Potenza, approvato all’unanimità il rendiconto finanziario 2021 - ProvinciaTrento : ?Risorse del #Pnrr per le politiche attive del lavoro, approvato il Piano attuativo di #GOL. Ora si attende l'appro… - ScarlettHodges7 : RT @GiovanniToti: Giornata di Consiglio regionale dove abbiamo approvato la norma che sblocca i 5,8 milioni di anticipo per potenziare il s… -