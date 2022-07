Perchè la maglia verde del Milan non sarà vietata

(Di sabato 16 luglio 2022)ilpuò usare una? La nuova norma è nota dalla scorsa estate, ma entrerà in vigore solamente con la stagione 2022/23. A partire dal prossimo anno la Serie A vieterà «l’utilizzo di divise da gioco di coloreper i calciatori di movimento». Una riga nel regolamento sulle divise da gioco Calcio e Finanza.

Pubblicità

gippu1 : 38) Eh sì, perché gli Stones hanno ancora da esibirsi nella seconda data al Comunale di Torino - e stavolta Mick Ja… - CalcioFinanza : La #SerieA vieta le seconde e terze maglie verdi dal 2022/23, ma il #Milan e #Puma hanno previsto una divisa da gio… - giuliicentss : RT @sonodeddy: Raga ho trovato una maglia strana, sembra pesante perché è tutta d’oro… - seba872019 : @gaetpoli12 Ma lo può dire anche perché minacciato con una pistola alla schiena, nn cambia il fatto che è vero alla… - SIMONE4ESPOSITO : RT @jo19N26: @kkoulibaly26 Solo il meglio, ti auguro solo il meglio perché sei stato tanto per noi, per questa maglia. Ti voglio bene ?? -

Sport Fanpage

Roma guida questa brutta classifica: la Capitale ospita 12.118 imprese strozzate dall'usura, vuol dire l'8,3% sul totale delle imprese. Ma in generale in Italia la situazione è preoccupante: una ...Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo , con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con laazzurra È STORIA '. Si apre così la lettera con cui il ... La nuova terza maglia del Milan rischia di essere vietata dalla Serie A: forse è illegale