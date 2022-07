Open Fiber, l’Ad Rossetti a Bari: 1,7 miliardi di investimenti al Sud (Di sabato 16 luglio 2022) “L’investimento complessivo di Open Fiber per il Mezzogiorno ammonta a circa 1,7 miliardi. Lavorando in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella transizione digitale e altri operatori infrastrutturali, stiamo creando i presupposti per lo sviluppo di smart cities e smart road”. Lo ha detto Mario Rossetti, amministratore delegato di Open Fiber, durante l’evento ‘La Ripartenza’ nel Teatro Petruzzelli di Bari. “Il nostro obiettivo – ha detto – è realizzare ‘città intelligenti’ e borghi connessi, restituendo al Sud un ruolo di primissimo piano anche sul piano tecnologico per attrarre nuovi investimenti e nuove professionalità”. “Nel Mezzogiorno – ha ricordato Rossetti – abbiamo investito 800 milioni di euro, somma che raddoppierà con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) “L’investimento complessivo diper il Mezzogiorno ammonta a circa 1,7. Lavorando in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella transizione digitale e altri operatori infrastrutturali, stiamo creando i presupposti per lo sviluppo di smart cities e smart road”. Lo ha detto Mario, amministratore delegato di, durante l’evento ‘La Ripartenza’ nel Teatro Petruzzelli di. “Il nostro obiettivo – ha detto – è realizzare ‘città intelligenti’ e borghi connessi, restituendo al Sud un ruolo di primissimo piano anche sul piano tecnologico per attrarre nuovie nuove professionalità”. “Nel Mezzogiorno – ha ricordato– abbiamo investito 800 milioni di euro, somma che raddoppierà con ...

