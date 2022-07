Lutto per Kate Middleton. La duchessa ha perso un punto di riferimento e ora “è molto scossa” (Di sabato 16 luglio 2022) Kate Middleton è stata l’anima di Wimbledon durante il torneo di tennis più famoso al mondo. Per la finale ha indossato un completo, giacca e gonna coordinata in seta blu a pois, di Alessandra Rich. Stesso brand anche per le slingback two-tone di vernice b/w. Occhiali da sole Bulgari e orologio in acciaio Ballon Bleu di Cartier. Anche per i quarti di finale, nella partita Djokovic-Sinner, la duchessa aveva scelto un abito a pois sempre blu, in tonalità pervinca. Ora, però, sono giorni tristi per Kate Middleton. Stando a quanto riferisce Hello Magazine, la duchessa in questi giorni è rimasta molto scossa dalla perdita di un’amica, aiutante e punto di riferimento. È morta a 74 anni Christine Hill, l’esperta prenatale ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022)è stata l’anima di Wimbledon durante il torneo di tennis più famoso al mondo. Per la finale ha indossato un completo, giacca e gonna coordinata in seta blu a pois, di Alessandra Rich. Stesso brand anche per le slingback two-tone di vernice b/w. Occhiali da sole Bulgari e orologio in acciaio Ballon Bleu di Cartier. Anche per i quarti di finale, nella partita Djokovic-Sinner, laaveva scelto un abito a pois sempre blu, in tonalità pervinca. Ora, però, sono giorni tristi per. Stando a quanto riferisce Hello Magazine, lain questi giorni è rimastadalla perdita di un’amica, aiutante edi. È morta a 74 anni Christine Hill, l’esperta prenatale ...

Pubblicità

antobon2 : RT @Arturo_Scotto: Un lutto grave per la città di Napoli. La squadra di @GaeManfredi perde una figura straordinaria come Mia Filippone, una… - NapoliToday : #Cronaca Lutto in città per la morte del piccolo Antonio: aveva solo 9 anni - infoitcultura : Kate Middleton e William, grave lutto per la coppia reale - Yoda1956 : RT @frncsc_cnt: Siete pronti per il 10 febbraio lutto nazionale, la cancellazione del 25 aprile e l'introduzione in costituzione del reato… - taltos_mi : @signofmarc Non funziona proprio cosi. Il rimborso avviene se si compra la copertura assicurativa “biglietto sicura… -