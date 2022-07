L'incredibile fine di Belotti: che cosa sta succedendo al "gallo", futuro nero (Di sabato 16 luglio 2022) C'era una volta un bomber che valeva 100 milioni di euro ed era conteso dai principali club internazionali. Una parabola incredibile quella che sta vivendo Andrea Belotti, passato da essere l'oggetto del desiderio di mezza Europa al poco entusiasmante status di svincolato. Oseremmo quasi dire di dimenticato, visto che finora le offerte nei confronti del gallo stanno, decisamente, scarseggiando. Il Campione d'Europa con la Nazionale a Euro 2020 è tuttora a spasso. Senza squadra e col telefonino che stenta a squillare. Sempre di più. L'ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato. Belotti nelle scorse settimane aveva detto no al rinnovo offerto dal Torino fino al 2026 con ingaggio da 3 milioni netti a stagione più bonus. Un addio motivato non da questioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) C'era una volta un bomber che valeva 100 milioni di euro ed era conteso dai principali club internazionali. Una parabolaquella che sta vivendo Andrea, passato da essere l'oggetto del desiderio di mezza Europa al poco entusiasmante status di svincolato. Oseremmo quasi dire di dimenticato, visto che finora le offerte nei confronti delstanno, decisamente, scarseggiando. Il Campione d'Europa con la Nazionale a Euro 2020 è tuttora a spasso. Senza squadra e col telefonino che stenta a squillare. Sempre di più. L'ennesimo caso di come ritrovarsi a essere un parametro zero oggi non paghi più in sede di calciomercato.nelle scorse settimane aveva detto no al rinnovo offerto dal Torino fino al 2026 con ingaggio da 3 milioni netti a stagione più bonus. Un addio motivato non da questioni ...

