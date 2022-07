Le ricette di due piatti "fratelli", a base di baccalà crudo, molto diffusi nei menu estivi, sia nelle case sia nei ristoranti di Barcellona (Di sabato 16 luglio 2022) INGREDIENTI X 4Per la “Esqueixada”: 500 g di baccalà già dissalato 2 pomodori maturi 1 cipolla dolce (facoltativo) olive (facoltative) peperone verde (facoltativo) olio extravergine d’oliva, pepe. Per l'”Empedrat”: 500 g di baccalà già dissalato 400 g di fagioli lessi (tipo cannellini) 1 o 2 uova sode 2 pomodori maturi 1 cipolla dolce (facoltativo) olive (facoltative) peperone verde (facoltativo) olio evo, pepe. Insalate estive di baccalà, piatti tipici di Barcellona. ricette di Maria Teresa Di Marco, foto di Maurizio Maurizi, tratte da “La Boqueria” (Guido Tommasi Editore) Procedimento Per l'”esqueixada” dissalate con attenzione il baccalà: non deve risultare salato ma assolutamente non sciapo. Eliminate la pelle ed eventualmente le spine, quindi ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 luglio 2022) INGREDIENTI X 4Per la “Esqueixada”: 500 g digià dissalato 2 pomodori maturi 1 cipolla dolce (facoltativo) olive (facoltative) peperone verde (facoltativo) olio extravergine d’oliva, pepe. Per l'”Empedrat”: 500 g digià dissalato 400 g di fagioli lessi (tipo cannellini) 1 o 2 uova sode 2 pomodori maturi 1 cipolla dolce (facoltativo) olive (facoltative) peperone verde (facoltativo) olio evo, pepe. Insalate estive ditipici didi Maria Teresa Di Marco, foto di Maurizio Maurizi, tratte da “La Boqueria” (Guido Tommasi Editore) Procedimento Per l'”esqueixada” dissalate con attenzione il: non deve risultare salato ma assolutamente non sciapo. Eliminate la pelle ed eventualmente le spine, quindi ...

