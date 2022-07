L'America e la giustizia show (Di sabato 16 luglio 2022) L’indagine parlamentare su Donald Trump e la sua mediatizzazione sono diventate la trincea politica con cui i Democratici arginano il crollo dei consensi del presidente Biden, in vista del voto di mid-term. E' un kolossal sezionato alla moviola quello che si sta consumando a Washington Dc. Il piatto forte è - o dovrebbe essere - la testa di Donald J. Trump. Offerta in pasto a milioni di Americani a reti nazionali unificate. Davanti alla J6 Select Committee - la Commissione d’inchiesta ristretta voluta (e selezionata) dalla portavoce della Camera Nancy Pelosi per indagare sull’Insurrection Day del 6 gennaio 2021 - sono stati convocati quasi un centinaio di testimoni. Nell’elenco figurano personaggi chiave dell’entourage politico, del nucleo familiare e delle amicizie intime del 45° presidente degli Stati Uniti. C’è chi è finito agli arresti «per oltraggio» al Congresso ... Leggi su panorama (Di sabato 16 luglio 2022) L’indagine parlamentare su Donald Trump e la sua mediatizzazione sono diventate la trincea politica con cui i Democratici arginano il crollo dei consensi del presidente Biden, in vista del voto di mid-term. E' un kolossal sezionato alla moviola quello che si sta consumando a Washington Dc. Il piatto forte è - o dovrebbe essere - la testa di Donald J. Trump. Offerta in pasto a milioni dini a reti nazionali unificate. Davanti alla J6 Select Committee - la Commissione d’inchiesta ristretta voluta (e selezionata) dalla portavoce della Camera Nancy Pelosi per indagare sull’Insurrection Day del 6 gennaio 2021 - sono stati convocati quasi un centinaio di testimoni. Nell’elenco figurano personaggi chiave dell’entourage politico, del nucleo familiare e delle amicizie intime del 45° presidente degli Stati Uniti. C’è chi è finito agli arresti «per oltraggio» al Congresso ...

