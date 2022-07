La corsia di Marcell Jacobs in semifinale ai Mondiali di atletica | tutti gli avversari e a che ora parte

(Di sabato 16 luglio 2022)scatterà dallanumero 4 nella terzadei 100 metri ai2022 dileggera. Il Campione Olimpico ha concluso la propria batteria in 10.04 (eguagliato il primato stagionale di Savona) e alle ore 03.14 italiane di domenica 17 luglio tornerà in pista a Eugene (Oregon, USA) per inseguire una difficile qualificazione all’atto conclusivo. A staccare il biglietto per la finale saranno soltanto i primi due classificati di ognie i migliori due tempi di ripescaggio. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 19.30 L’obiettivo non sarà facile da raggiungere, visto che il velocista lombardo si troverà costretto a fronteggiare quattrodavvero di lusso: il ...

Marcell Jacobs è atteso ad una sfida molto impegnativa. Al di là del brasiliano Erik Cardoso in prima corsia, del nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe e del canadese Aaron Brown, ci sono quattro atleti nelle corsia che rappresentano un ostacolo forte. La semifinale dei 100 metri vedrà protagonista Jacobs alle 3.14 di domenica in Italia, in quarta corsia. Passeranno in finale i migliori due di ogni semifinale.