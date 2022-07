Jacobs deluso: 'Mi sono sentito limitato, proverò a farmi ispirare in semifinale' (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs, finalmente. L'azzurro torna a gareggiare all'estero all'aperto dopo i giorni magici di Tokyo e quell'Olimpiade d'oro appare lontana. Più dell'anno che è effettivamente trascorso. Il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell, finalmente. L'azzurro torna a gareggiare all'estero all'aperto dopo i giorni magici di Tokyo e quell'Olimpiade d'oro appare lontana. Più dell'anno che è effettivamente trascorso. Il ...

