(Di sabato 16 luglio 2022) A dieci giorni dal devastante rogo del Pineto che ha allarmato un intero spicchio di città, aè stato fatto. “Neppure i resti di quanto bruciato sono stati rimossi e il parco rimane chiuso con le catene, ci chiediamo cosa si aspetti per mettere in sicurezza gli altri parchi del nostro territorio”, afferma Federico Guidi, coordinatore del Municipio XIV di FdI. “Il buonsenso e una corretta gestione amministrativa – continua Guidi – consiglierebbero aCapitale di adottare la prevenzione anto sulle aree verdi che ad oggi non sono state interessate dai roghi ma che sono a rischio, prima che sia troppo tardi. Contro i pini non si può fare molto ma se si attua per tempo una corretta opera di prevenzione, si possono limitare i danni dei roghi. Nulla è ...

CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - gualtierieurope : Sugli #incendi attendiamo l’esito delle indagini, ma è certo che dietro ci sia la mano dell’uomo, per colpa o per d… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Incendi a Roma, Gualtieri persevera nel letargo. FdI: dopo le fiamme nessun intervento concreto - SecolodItalia1 : Incendi a Roma, Gualtieri persevera nel letargo. FdI: dopo le fiamme nessun intervento concreto… -

RomaToday

... nella recente manifestazione di, l'impiego dell'esercito. "È paradossale che con i costi ... ma anche di tutelare l'ambiente, attraverso una presenza capillare in grado di prevenire glie ...Mentre in Grecia nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno 51boschivi come indicano i vigili del Fuoco ellenici. Da martedì le temperature sono salite a 47 gradi centigradi in Portogallo ... Incendio a nord di Roma: a fuoco ettari di bosco. Due elicotteri in azione Vigili del fuoco al lavoro per la presenza di focolai sparsi sotto chioma, alcuni in ripresa, e la presenza di braci e tronchi roventi. Sindacati: "Servono assunzioni e investimenti per i vigili del f ...Lombardi, assessora grillina di Zingaretti, abbandona la polemica Cgil e Legambiente contro il termovalorizzatore, come Sce e Verdi. Il sindaco va avanti per ...