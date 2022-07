Formula E E-Prix New York: incredibile serie di incidenti per la pioggia, gara sospesa (VIDEO) (Di sabato 16 luglio 2022) incredibile ciò che è successo negli ultimi minuti del E-Prix di New York in Formula E. Sul circuito di Brooklyn un diluvio è arrivato improvviso, a poi minuti dal giro finale della gara. Un caos incredibile ne è scaturito, con diverse macchine impossibilitate a frenare, casualmente nella stessa curva, andando a finire praticamente tutti nelle barriere, fortunatamente senza danni per i piloti. Non solo, perché contemporaneamente, nel mezzo della curva stessa, una monoposto si è spenta, venendo successivamente tamponata da altri 2 piloti. Regna il caos a New York quindi, con più di 7 minuti ancora da correre, ma 4 dei primi 5 out per via di questi incidenti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022)ciò che è successo negli ultimi minuti del E-di NewinE. Sul circuito di Brooklyn un diluvio è arrivato improvviso, a poi minuti dal giro finale della. Un caosne è scaturito, con diverse macchine impossibilitate a frenare, casualmente nella stessa curva, andando a finire praticamente tutti nelle barriere, fortunatamente senza danni per i piloti. Non solo, perché contemporaneamente, nel mezzo della curva stessa, una monoposto si è spenta, venendo successivamente tamponata da altri 2 piloti. Regna il caos a Newquindi, con più di 7 minuti ancora da correre, ma 4 dei primi 5 out per via di questi. SportFace.

