Ex Roma | Gervinho cambia ancora squadra | ecco dove andrà

Nuova vita per Gervinho. L'ex Roma è pronto per un nuovo trasferimento: lo aspetta il Paok Salonicco. Lo rivela Sky Sport. Il Sogno con la s maiuscola si chiama Paulo Dybala, per il quale la Roma continua a lavorare sottotraccia (ma si deve sbloccare prima la cessione di Zaniolo alla Juve) ma dall'Inghilterra rimbalza una notizia che entusiama Mourinho e i tifosi. Roma, dalla Premier il nuovo Gervinho che fa sognare i tifosi. Marfinense de 35 anos estava atuando na Turquia, e teve passagens por diversas equipes europeias, além do futebol chinês ...