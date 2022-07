Draghi, l’appello dei sindaci delle grandi città: “Resti, se il governo cade danni incalcolabili” (Di sabato 16 luglio 2022) Promotori della lettera al premier il primo cittadino di Torino Lo Russo e quello di Firenze Nardella Leggi su lastampa (Di sabato 16 luglio 2022) Promotori della lettera al premier il primo cittadino di Torino Lo Russo e quello di Firenze Nardella

Pubblicità

Ettore_Rosato : Quello che sta succedendo in queste ore al governo e al Paese ha dell'incredibile. Vi invito a firmare la petizione… - Agenzia_Ansa : L'appello di Renzi a Draghi: 'Vada avanti'. M5s: 'Irresponsabile è chi non dà risposte al Paese, non noi. Chi parla… - fattoquotidiano : Crisi di governo, l’appello di Letta ai partiti: “Avanti con l’esecutivo guidato da Draghi, ci sono le condizioni” - LaStampa : Draghi, l’appello dei sindaci delle grandi città: “Resti, se il governo cade danni incalcolabili” - M_Ander : RT @SiRiforma: Condivido l'appello di @ItaliaViva a sostegno di #Draghi, invitandovi a firmare -