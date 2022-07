Draghi in bilico e irritato. Lasciare per sempre Palazzo Chigi o ripensarci? SuperMario riflette (Di sabato 16 luglio 2022) Difficilmente tornerà sui suoi passi. E avrà ancora voglia di mediare le posizioni divergenti della sua ormai ex maggioranza. Di affrontare i capricci dei grillini e il gioco delle bandierine dei partiti. Mario Draghi appare irremovibile nella sua scelta di Lasciare per sempre Palazzo Chigi. Chi conosce bene il carattere dell’ex governatore della Bce sa che è testardo. E non si muoverà dalla posizione assunta andando al Quirinale. Per ora. Perché in quattro giorni, da qui a mercoledì, tutto può ancora succedere. Draghi in bilico: il governo ha ancora molte cose da fare Ma in queste ore SuperMario, irritato, dimostra un grande distacco da Roma, dai palazzi, dalle guerriglie interne ai partiti. E dal Colle. È nel suo buen retiro per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Difficilmente tornerà sui suoi passi. E avrà ancora voglia di mediare le posizioni divergenti della sua ormai ex maggioranza. Di affrontare i capricci dei grillini e il gioco delle bandierine dei partiti. Marioappare irremovibile nella sua scelta diper. Chi conosce bene il carattere dell’ex governatore della Bce sa che è testardo. E non si muoverà dalla posizione assunta andando al Quirinale. Per ora. Perché in quattro giorni, da qui a mercoledì, tutto può ancora succedere.in: il governo ha ancora molte cose da fare Ma in queste ore, dimostra un grande distacco da Roma, dai palazzi, dalle guerriglie interne ai partiti. E dal Colle. È nel suo buen retiro per ...

