Charlene di Monaco è più bella che mai: la foto con Alberto e i figli svela tutto (Di sabato 16 luglio 2022) La foto condivisa da Palazzo ci rimanda il ritratto di una famiglia felice: Charlene di Monaco, più bella che mai, sorride con al proprio fianco il Principe Alberto e i figli. Nell’ultimo periodo, la Principessa è tornata in pubblico, dopo mesi di assenza, e l’abbiamo vista più volte in compagnia del marito e dei propri figli. Per questa occasione, la coppia si è mostrata rilassata, e c’è un motivo: la ritrovata passione. Charlene di Monaco e Alberto, la foto felice con i figli Dobbiamo ammettere che è da un po’ di tempo che non vedevamo Charlene di Monaco così felice. Negli ultimi mesi, soprattutto dopo la lunga malattia, che l’ha ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022) Lacondivisa da Palazzo ci rimanda il ritratto di una famiglia felice:di, piùche mai, sorride con al proprio fianco il Principee i. Nell’ultimo periodo, la Principessa è tornata in pubblico, dopo mesi di assenza, e l’abbiamo vista più volte in compagnia del marito e dei propri. Per questa occasione, la coppia si è mostrata rilassata, e c’è un motivo: la ritrovata passione.di, lafelice con iDobbiamo ammettere che è da un po’ di tempo che non vedevamodicosì felice. Negli ultimi mesi, sopratdopo la lunga malattia, che l’ha ...

