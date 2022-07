Cacciari svela il piano di Mattarella | cosa sa il professore sulla crisi di governo

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) Come finirà ladi? Sfocerà in un Draghi bis, in elezioni anticipate in autunno o in un altro esecutivo tecnico? Il filosofo Massimoè sicuro che il presidente della Repubblica Sergionon trascinerà l'Italia al voto con laeconomica, finanziaria, energetica, sanitaria e alimentare in corso. In un'intervista al quotidiano La Stampa, l'ex sindaco di Venezia ha dichiarato: “Draghi, e mi scuso per il francesismo, dice che si è rotto i coglioni? Può essere. Oppure può essere che voglia un chiarimento definitivo”. In caso di dimissioni definitive di Draghi,vede Giuliano Amato, attuale presidente della Consulta, come il giusto traghettatore fino a nuove elezioni: “Sono preoccupato per i risparmi degli italiani. Se viene un ...