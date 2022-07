Brambati: “Juventus? Prima devono tornare a vincere lo Scudetto, poi la Champions” (Di sabato 16 luglio 2022) L’ex calciatore Massimo Brambati, ha detto la sua circa i prossimi obiettivi della Juventus di Allegri. Ecco le sue parole, rilasciate a TMW Radio: “In questo momento deve tornare a vincere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 16 luglio 2022) L’ex calciatore Massimo, ha detto la sua circa i prossimi obiettivi delladi Allegri. Ecco le sue parole, rilasciate a TMW Radio: “In questo momento deve...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Brambati sicuro: «La Juve ha fatto errori di valutazione negli anni» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea ht… - gilnar76 : Brambati sicuro: «La Juve ha fatto errori di valutazione negli anni» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - RobertoSardo1 : RT @Gianfranco_juve: @FBiasin Brambati:' Se De Ligt rimane, la Juventus va su altri tipi di difensori. Se non rimane, può affrontare anche… - Gianfranco_juve : @FBiasin Brambati:' Se De Ligt rimane, la Juventus va su altri tipi di difensori. Se non rimane, può affrontare anc… - Gianfranco_juve : Brambati:' Se De Ligt rimane, la Juventus va su altri tipi di difensori. Se non rimane, può affrontare anche econom… -