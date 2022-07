Biden da bin Salman, tra diritti e pragmatismo. Il punto di Cafiero (Di sabato 16 luglio 2022) Arrivato con un volo simbolico quanto storico – un Tel Aviv-Jeddah che apre i cieli sauditi alle compagnie israeliane – il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiuso la sua visita mediorientale con l’incontro con i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Un summit che ruota molto attorno allo sviluppo di infrastrutture e connettività economica regionale, su cui si agganciano anche gli investimenti degli attori regionali nel mondo delle infrastrutture globali (vedere il caso degli Emirati). Riuniti al palazzo Al Salam, Biden ha avuto l’atteso faccia a faccia con Mohammed bin Salman, erede al trono saudita. Contemporaneamente i notabili della più potente organizzazione regionale (che per l’occasione ospitava anche egiziani, giardini e iracheni) hanno visto in modo separato i vari membri della corposa delegazione ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) Arrivato con un volo simbolico quanto storico – un Tel Aviv-Jeddah che apre i cieli sauditi alle compagnie israeliane – il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha chiuso la sua visita mediorientale con l’incontro con i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Un summit che ruota molto attorno allo sviluppo di infrastrutture e connettività economica regionale, su cui si agganciano anche gli investimenti degli attori regionali nel mondo delle infrastrutture globali (vedere il caso degli Emirati). Riuniti al palazzo Al Salam,ha avuto l’atteso faccia a faccia con Mohammed bin, erede al trono saudita. Contemporaneamente i notabili della più potente organizzazione regionale (che per l’occasione ospitava anche egiziani, giardini e iracheni) hanno visto in modo separato i vari membri della corposa delegazione ...

