Biathlon | Dorothea Wierer | “Sono soddisfatta di ciò che ho fatto in carriera | ora voglio continuare a mettermi in gioco”

(Di sabato 16 luglio 2022)è carica per tornare a gareggiare. In occasione del Gran Galà della Neve e del Ghiaccio, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport in cui l’azzurra è stata premiata insieme ad altri atleti italiani, la nativa di Brunico ha parlato del suo passato e del suo futuro. “Diciamo chemoltodi quanto hoin– ha affermatoai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Mi manca solo l’oro olimpico ma quello ormai… (ride, ndr).gareggiare ancora perin. Credo che qualcosa posso ancora farla, sennò ovviamente avrei smesso. Ora mi concentro sugli allenamenti e poi quando sarà l’ora delle gare spero di andare bene e di ...

BiathlonAzzurro : Venerdì 15 luglio alle 18.00 in Piazza Sissi a Madonna Di Campiglio si svolgerà la quinta edizione (prima per Madon… -

E' stata una stagione difficile tra Covid e freddo che faceva laggiù, ma quella ... lo sci di fondo ha regalato il meraviglioso argento di Federico Pellegrino, mentre negli stessi giorni e sulle stesse nevi il biathlon ci avrebbe regalato il bronzo di Dorothea Wierer e lo snowboard ... Biathlon, presentato il progetto della pista a Frassinoro: madrina dell'evento Dorothea Wierer