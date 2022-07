Amichevole Colonia-Milan, Diavolo in Germania con Maldini e Massara (Di sabato 16 luglio 2022) Anche Paolo Maldini e Frederic Massara in Germania con la squadra per Colonia-Milan, partita in programma stasera alle ore 19:00 Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 luglio 2022) Anche Paoloe Fredericincon la squadra per, partita in programma stasera alle ore 19:00

Pubblicità

AntoVitiello : Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - amino822 : RT @AntoVitiello: Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - Riccard17045943 : RT @AntoVitiello: Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - Andrea_Lorenzon : RT @MattioniBaller: Mi raccomando, dopo l'amichevole con il Colonia, iniziamo a mettere tutti sulla lista nera. Parto prevenuto, perché gi… - mauritosaelemae : @diavolesquee Aspetta che mi strappo i capelli per la sconfitta con il colonia in una amichevole estiva -