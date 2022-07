Ultime Notizie – Dimissioni Draghi | cosa dice Di Maio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo ledel premier, “il governoe la coalizione che lo sosteneva devono andare avanti, ma in questo momento la vedo molto molto difficile”. Così Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di Insieme per l’Italia, a Rtl. “Il partito di Conte, perché quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle”, stava “pianificando da tanto tempo” la crisi,ancora il ministro,che continua: “Qui c’è un tira e molla che va avanti da mesi”. “Contatti con Conte? Come membro del governo da quando ho lasciato il Movimento 5 stelle non ho avuto nessun contatto con Giuseppe Conte”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione