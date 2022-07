Sul cellulare di Paolo Rossi arrivano ancora messaggi. La moglie: “Una valanga d’amore ci ha travolto” (Di venerdì 15 luglio 2022) Paolo Rossi è morto il 9 dicembre 2020, ma il suo cellulare non è mai stato disattivato: al numero del campione del mondo 1982 ogni giorno arrivano ancora dei messaggi di affetto. È stata la moglie Federica Cappelletti a rivelarlo, spiegando che l’IPhone di suo marito dopo qualche giorno di silenzio è tornato a squillare per via dell’affetto di tanti amici e conoscenti che anche per un semplice “grazie Paolo” non hanno esitato a scrivergli. “Sì, il telefono di Paolo è sempre rimasto attivo – ha raccontato Federica Cappelletti al Corriere della Sera – l’ho fatto per custodire e tramandare la sua memoria anche attraverso i messaggi di persone che hanno inviato ricordi e pensieri”. A far tornare in mente il ricordo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)è morto il 9 dicembre 2020, ma il suonon è mai stato disattivato: al numero del campione del mondo 1982 ogni giornodeidi affetto. È stata laFederica Cappelletti a rivelarlo, spiegando che l’IPhone di suo marito dopo qualche giorno di silenzio è tornato a squillare per via dell’affetto di tanti amici e conoscenti che anche per un semplice “grazie” non hanno esitato a scrivergli. “Sì, il telefono diè sempre rimasto attivo – ha raccontato Federica Cappelletti al Corriere della Sera – l’ho fatto per custodire e tramandare la sua memoria anche attraverso idi persone che hanno inviato ricordi e pensieri”. A far tornare in mente il ricordo di ...

Pubblicità

_luiginigro : RT @ItalianPolitics: 2/. Daouda Diane, regolare sul suolo italiano, lavorava come mediatore culturale e arrotondava con vari lavori. Aveva… - IvoAyrton : RT @ItalianPolitics: 2/. Daouda Diane, regolare sul suolo italiano, lavorava come mediatore culturale e arrotondava con vari lavori. Aveva… - bushido01 : RT @ItalianPolitics: 2/. Daouda Diane, regolare sul suolo italiano, lavorava come mediatore culturale e arrotondava con vari lavori. Aveva… - TarallucciE : RT @ItalianPolitics: 2/. Daouda Diane, regolare sul suolo italiano, lavorava come mediatore culturale e arrotondava con vari lavori. Aveva… - ItalianPolitics : 2/. Daouda Diane, regolare sul suolo italiano, lavorava come mediatore culturale e arrotondava con vari lavori. Ave… -