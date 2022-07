Sophie Turner e Joe Jonas | la gioia e il basso profilo per la nascita della seconda figlia

(Di venerdì 15 luglio 2022)e Joesono di nuovo genitori: è nata la lorobimba. «Joe esono felici di annunciare l’arrivoloro baby girl», si legge in una stringata nota. L’attrice 26enne di Game of Thrones e il 32enne cantante deiBrothers hanno scelto unha partorito ai primi di luglio – racconta una fonte al sito TMZ – ed è già tornata a casa con la piccola. Di cui però non si conosce né la data esatta diné il nome., DAL TRONO DI SPADE A X MEN Hanno scelto il low profile Niente annunci social, niente foto condivise con i follower, almeno per il momento. Del resto, benché ci sia stata qualche uscita ...

