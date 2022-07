Sondaggi Tp: nella corsa a premier gli italiani preferiscono Meloni a Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) nella corsa a premier gli italiani preferiscono Meloni a Draghi. È questa l’evidenza che emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 12 e il 14 luglio 2022. Alla domanda “chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni” il 24,1% risponde Giorgia Meloni, il 22,5% Mario Draghi, il 14,7% Giuseppe Conte, il 9,3% Matteo Salvini, l’8% Enrico Letta e il 17,8% nessuno di questi o un altro. Dal Sondaggio emerge una maggioranza di favorevoli sulle due proposte di legge targate Pd: ius scholae e legalizzazione cannabis. Sulla prima i sì sono il 51,5% con diverse sfumature: il 20,3% preferirebbe lo ius soli, il 22,2% considera lo ius scholae ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 luglio 2022)gli. È questa l’evidenza che emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 12 e il 14 luglio 2022. Alla domanda “chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni” il 24,1% risponde Giorgia, il 22,5% Mario, il 14,7% Giuseppe Conte, il 9,3% Matteo Salvini, l’8% Enrico Letta e il 17,8% nessuno di questi o un altro. Dalo emerge una maggioranza di favorevoli sulle due proposte di legge targate Pd: ius scholae e legalizzazione cannabis. Sulla prima i sì sono il 51,5% con diverse sfumature: il 20,3% preferirebbe lo ius soli, il 22,2% considera lo ius scholae ...

