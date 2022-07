Nessuno Mai è il nuovo singolo di Al Bano con Jasmine Carrisi e Clementino, una cover pop di un classico di Mina (Di venerdì 15 luglio 2022) Il nuovo singolo di Al Bano con Jasmine Carrisi è Nessuno Mai, un tributo in chiave contemporanea a un grande classico di Mina. I due artisti, padre e figlia, pubblicano il singolo con la partecipazione del rapper partenopeo Clementino. Il nuovo singolo di Al Bano con Jasmine Carrisi e Clementino nasce da una profonda amicizia nata dai tavoli di The Voice Senior in cui i 3 artisti hanno indossato i panni dei giudici. Oggi quella collaborazione è diventato un singolo che è anche un omaggio alla musica italiana e alla grande Mina. La tigre di Cremona pubblicò il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildi AlconMai, un tributo in chiave contemporanea a un grandedi. I due artisti, padre e figlia, pubblicano ilcon la partecipazione del rapper partenopeo. Ildi Alconnasce da una profonda amicizia nata dai tavoli di The Voice Senior in cui i 3 artisti hanno indossato i panni dei giudici. Oggi quella collaborazione è diventato unche è anche un omaggio alla musica italiana e alla grande. La tigre di Cremona pubblicò il ...

