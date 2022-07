Mattarella a Draghi: "Non le accetto Alle Camere per doverosa trasparenza" (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governo è ormai ufficiale. La decisione del M5s di non votare la fiducia al Dl Aiuti in Senato si è rivelata decisiva. Il premier Draghi, infatti, nonostante non fosse stato sfiduciato dall'Aula ha rassegnato le sue dimissioni. Tutto si è poi aggravato quando Conte - si legge sul Corriere della Sera - ha cominciato a veicolare questa tesi: "La crisi? Una forzatura compiuta da altri". Cioè dal premier. "Presidente, mi dimetto. Ma non per farmi riaffidare l’incarico. Lascio e basta. Definitivamente. Mi dispiace". È quasi ora di cena quando Mario Draghi, laconico e diretto com’è nel suo stile, comunica a Sergio Mattarella la decisione che ha preso dopo gli ultimi tormentati giorni del suo governo. Ha mantenuto la fiducia, ma il partito di maggioranza relativa non l’ha votata. Una ferita politicamente insanabile. "Non ha senso ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governo è ormai ufficiale. La decisione del M5s di non votare la fiducia al Dl Aiuti in Senato si è rivelata decisiva. Il premier, infatti, nonostante non fosse stato sfiduciato dall'Aula ha rassegnato le sue dimissioni. Tutto si è poi aggravato quando Conte - si legge sul Corriere della Sera - ha cominciato a veicolare questa tesi: "La crisi? Una forzatura compiuta da altri". Cioè dal premier. "Presidente, mi dimetto. Ma non per farmi riaffidare l’incarico. Lascio e basta. Definitivamente. Mi dispiace". È quasi ora di cena quando Mario, laconico e diretto com’è nel suo stile, comunica a Sergiola decisione che ha preso dopo gli ultimi tormentati giorni del suo governo. Ha mantenuto la fiducia, ma il partito di maggioranza relativa non l’ha votata. Una ferita politicamente insanabile. "Non ha senso ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - corradoagusto : 'Ma Draghi non è Conte. Se un partito della sua maggioranza non vota la fiducia al suo governo, non telefona a Lell… - ladygold_malfoy : RT @Iledicarta: Draghi: mi dimetto: Mattarella che rifiuta le sue dimissioni: -