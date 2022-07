Kevin Spacey non reciterà nel film su Gengis Khan (Di venerdì 15 luglio 2022) Kevin Spacey viene estromesso dal cast del nuovo film su Gengis Khan alla luce del processo in corso a Londra per molestie sessuali. Lo ha appreso Variety. In quale film doveva recitare Kevin Spacey? L’attore doveva recitare in “1242: Gateway to the West”, un dramma storico su un sant’uomo in un castello ungherese che cerca di fermare una delle armate del condottiero mongolo intenzionata a invadere l’Europa. Spacey è il protagonista, ma e’ messo da parte dopo le incriminazioni. Kevin Spacey si dichiara non colpevole Kevin Spacey è comparso giovedì mattina presso il tribunale penale di Old Bailey del Regno Unito, dove si è dichiarato non colpevole di tutte e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022)viene estromesso dal cast del nuovosualla luce del processo in corso a Londra per molestie sessuali. Lo ha appreso Variety. In qualedoveva recitare? L’attore doveva recitare in “1242: Gateway to the West”, un dramma storico su un sant’uomo in un castello ungherese che cerca di fermare una delle armate del condottiero mongolo intenzionata a invadere l’Europa.è il protagonista, ma e’ messo da parte dopo le incriminazioni.si dichiara non colpevoleè comparso giovedì mattina presso il tribunale penale di Old Bailey del Regno Unito, dove si è dichiarato non colpevole di tutte e ...

