In rete i novax chiedono il lockdown per i vaccinati (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - I numeri sono preoccupanti, l'ennesima ondata pandemica provocata dal coronavirus, variante Omicron 5, è imponente. Le stime della diffusione dei contagi trovano puntualmente conferma: in aumento i ricoveri ordinari e le terapie intensive. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – molecolari e antigenici rapidi - è al 26,8%. Nel frattempo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema), raccomandano la somministrazione del secondo richiamo a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili, perciò le regioni italiane si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*, abbiamo analizzato le conversazioni in rete inerenti omicron 5 e i vaccini: nonostante altre tematiche forti e hashtag che si ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - I numeri sono preoccupanti, l'ennesima ondata pandemica provocata dal coronavirus, variante Omicron 5, è imponente. Le stime della diffusione dei contagi trovano puntualmente conferma: in aumento i ricoveri ordinari e le terapie intensive. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – molecolari e antigenici rapidi - è al 26,8%. Nel frattempo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema), raccomandano la somministrazione del secondo richiamo a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili, perciò le regioni italiane si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*, abbiamo analizzato le conversazioni ininerenti omicron 5 e i vaccini: nonostante altre tematiche forti e hashtag che si ...

Pubblicità

sulsitodisimone : In rete i novax chiedono il lockdown per i vaccinati - NandoPh5 : @matt7gh @MassimoMalvest1 Soliti studi presi in rete ? i Novax ragione su tutto ?????????????????????????? Chiudiamola quì inuti… - ntoculoo1 : La rete non dimentica!Ecco la dottoressina che ad un certo punto ha capito che a cavalcare l’onda dei novax si potevano attirare consensi - Enigmamma : @mvetto Ma se associ i novax al pattume che trovi in giro in rete il problema è tuo...certi siti non vanno letti né… - Kissmaniaco2 : RT @marchetti_katia: @repubblica Non è il razzismo della rete, è il razzismo degli ignoranti, a mala pena alfabetizzati, che hanno accesso… -