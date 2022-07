Dalmine | finge di essere stato rapinato e ferito | denunciato 57enne

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 luglio 2022). Stretto nella morsa dei problemi economici, ha finto didi 6mila euro prelevati in un bancomat diper rivalersi poi sull’assicurazione. E, per rendere il tutto più credibile, si è puread un braccio con un taglierino. Ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le incongruenze nel suo racconto alle forze dell’ordine, hanno fatto insospettire i carabinieri che lo hanno messo alle strette: alla fine l’uomo, unresidente nel milanese, ha confessato di essersi inventato tutto. I fatti risalgono a giovedì mattina: poco dopo le 10 l’uomo ha parcheggiato la sua auto in via Dante e si è diretto verso il bancomat del Crédit Agricole di via Sant’Andrea, dal quale ha prelevato 6mila euro e li ha infilati in una ...