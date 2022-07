Crisi di Governo, Giuseppe Conte: “Ne prendiamo atto” (Di venerdì 15 luglio 2022) Poche parole tra i membri del M5S Dopo la mancata decisione di votare la fiducia sul DL Aiuti sono arrivate le dimissioni del Premier Mario Draghi. Poche sono intanto le parole espresse dai membri del M5S. Solo il leader ed ex Primo Ministro Italiano Giuseppe Conte si è espresso. “Ci siamo confrontati e abbiamo preso atto delle dimissioni del presidente Draghi. Ha preso questa decisione e ne prendiamo atto. Ci aggiorniamo domani”. E poi, a seguito di oltre tre ore e mezza di consiglio, Conte ha aggiunto: “Nuova fiducia a Draghi? Ci confronteremo”. Poi ha lasciato la sede spiegando che una nuova riunione del Consiglio Nazionale si terrà nella giornata di venerdì. Regna comunque la confusione. La Lega è divisa con Matteo Salvini che parla di andare alle urne e altri membri ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Poche parole tra i membri del M5S Dopo la mancata decisione di votare la fiducia sul DL Aiuti sono arrivate le dimissioni del Premier Mario Draghi. Poche sono intanto le parole espresse dai membri del M5S. Solo il leader ed ex Primo Ministro Italianosi è espresso. “Ci siamo confrontati e abbiamo presodelle dimissioni del presidente Draghi. Ha preso questa decisione e ne. Ci aggiorniamo domani”. E poi, a seguito di oltre tre ore e mezza di consiglio,ha aggiunto: “Nuova fiducia a Draghi? Ci confronteremo”. Poi ha lasciato la sede spiegando che una nuova riunione del Consiglio Nazionale si terrà nella giornata di venerdì. Regna comunque la confusione. La Lega è divisa con Matteo Salvini che parla di andare alle urne e altri membri ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - pazzoperrep : Morte di Scalfari e crisi di governo. Prime Pagine che entreranno nella storia. #Scalfari #Draghi - DanielaTartagl7 : RT @DavideR46325615: 'È da irresponsabili aprire la crisi di Governo' ha dichiarato Matteo Renzi, quello che durante il Conte 2 non si fece… -