Colonia-Milan | dove vedere l’amichevole in Tv e in streaming

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilcampione d’Italia è atteso dalla sua prima amichevole internazionale, in cui sfiderà ilin trasferta nella Telekom Cup. La gara è stata denominata “Match dell’Innovazione” proprio perché durante la partita saranno impiegate svariate tecnologie, frutto della collaborazione fra i padroni di casa e Deutsche Telekom. I tedeschi nella stagione che sta per iniziare Calcio e Finanza.

Pubblicità

gilnar76 : Amichevole Colonia #Milan: Paolo Maldini partirà con la squadra #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Maldini partirà con la squadra - sportli26181512 : Qui Milanello, domani la gara con il Colonia: metà gruppo rimarrà a Milanello: Domani si inizia a fare sul serio, i… - MilanWorldForum : Verso Milan Colonia: news e info QUI -) - PianetaMilan : @acmilan, Paolo #Maldini partirà con la squadra per #Colonia: le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste.(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; ...Ilaffronta ilnel primo test internazionale della nuova stagione, valido per l'undicesima edizione della Telekom Cup 2022. I rossoneri Campioni d'Italia saranno ospitati domani, sabato 16 ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha finalmente tutta la rosa a Milanello ... mentre domani mattina la squadra partirà per la Germania dove si si disputerà la partita contro il Colonia per la ...Domani si inizia a fare sul serio, il Milan sarà ospite del Colonia per l'amichevole valida per la Telekom Cup. Secondo quanto riferisce Tuttosport il Milan partirà domattina per la Germania e ...