Calciomercato Napoli, intermediario del difensore a Dimaro: affare possibile?

Il Napoli continua a lavorare sul Calciomercato per trovare un nuovo difensore che possa sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro è stato ceduto al Chelsea, manca solo l'annuncio ufficiale, e intanto Cristiano Giuntoli lavora al sostituto. Nelle ultime ore si è provato ad accelerare per Kim Min-Jae del Fenerbahçe ma il Rennes ha deciso di anticipare gli azzurri, pagare la clausola rescissoria, e chiudere l'affare.

Calciomercato Napoli: Senesi obiettivo concreto?

Marcos Senesi è un obiettivo di Calciomercato del Napoli. Già nei mesi scorsi il Napoli aveva tentato l'approccio con il Feyenoord per il difensore.

